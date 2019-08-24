Свыше 350 авиарейсов отменили на Тайване из-за тайфуна "Байлу"

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-24T16:45:45+03:00

Также на острове были закрыты школы и многие предприятия

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На южную часть Тайваня обрушился тайфун "Байлу". В результате авиакомпании были вынуждены отменить свыше 350 рейсов, в маршруте которых значилось островного государства.

Также в субботу, 24 августа, оказалось нарушено транспортное сообщение, закрыты многие предприятия и школы. Жители отдельных районов, которые могут быть подвергнуты наводнениям, были эвакуированы. Их количество исчисляется сотнями.

Согласно данным метеорологов, тайфун "Байлу" довольно слабый. Скорость ветра внутри циклона составляет максимум 38 метров в секунду. Ожидается, что на этих выходных тайфун пройдет через Тайваньский пролив и настигнет китайскую провинцию Фуцзянь, передает Reuters.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее мощный тайфун накрыл Японию. Из-за "Франциско" в отдельных регионах страны был введен режим чрезвычайно ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU