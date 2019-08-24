Кабину и хвост аварийно севшего Airbus 321 убрали с кукурузного поля
Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" продолжает ликвидацию последствий аварийной посадки лайнера Airbus 321 рейса Москва-Симферополь в Подмосковье. Так, с кукурузного поля уже убрали кабину пилотов и хвост самолета. Об этом в субботу, 24 августа. сообщил представитель компании-перевозчика.
Он уточнил, что из-за веса деталей грузовой автомобиль не смог бы вывезти их по накатанной колее. В результате было решено оттащить конструкцию к дороге.
"Кабину и хвост утянули к шоссе. Погрузка будет производиться там", - цитирует "Интерфакс" представителя "Уральских авиалиний".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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