2019-08-24T17:24:01+03:00
Происшествия

Кабину и хвост аварийно севшего Airbus 321 убрали с кукурузного поля

Лайнер распилили и по частям оттащили к шоссе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" продолжает ликвидацию последствий аварийной посадки лайнера Airbus 321 рейса Москва-Симферополь в Подмосковье. Так, с кукурузного поля уже убрали кабину пилотов и хвост самолета. Об этом в субботу, 24 августа. сообщил представитель компании-перевозчика.

Он уточнил, что из-за веса деталей грузовой автомобиль не смог бы вывезти их по накатанной колее. В результате было решено оттащить конструкцию к дороге.

"Кабину и хвост утянули к шоссе. Погрузка будет производиться там", - цитирует "Интерфакс" представителя "Уральских авиалиний".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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