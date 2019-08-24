Во Вьетнаме пройдут первые совместные учения ВМС США и стран АСЕАН
Маневры будут осуществляться на протяжении пяти дней, начиная со 2 сентября
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Военно-морские силы стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) впервые в истории проведут совместные учения с ВМФ США. Маневры стартуют 2 сентября возле мыса Ка-Мау во Вьетнаме и будут идти пять дней. Их целью является - отработка действий по противостоянию угрозам безопасности в водах региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU