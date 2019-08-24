2019-08-24T19:53:32+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД станут чаще проверять автомобили с детьми

Решение принято на фоне завершения сезона отпусков и летних каникул
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Машины с детьми на дорогах станут чаще проверятьМашины с детьми на дорогах станут чаще проверятьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники подразделений Госавтоинспекции станут чаще останавливать и проверять автомобили, в салоне которых находятся дети. Решение принято на фоне завершения сезона отпусков и летних каникул, а также приближения нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело в том, что в последнее время значительно выросло число ДТП с несовершеннолетними пассажирами. Дети становятся жертвами аварий и пострадавшими. Региональным подразделениям ГИБДД было поручено рассматривать каждую такую аварию как часть комплексной проблемы и тщательно все их расследовать, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что за последние недели только в Подмосковье произошло сразу несколько серьезных ДТП с участием детей. Например, в результате аварии на Рижском шоссе 8 августа погибли двое несовершеннолетних. Внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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