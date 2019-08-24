Сотрудники ГИБДД станут чаще проверять автомобили с детьми
Сотрудники подразделений Госавтоинспекции станут чаще останавливать и проверять автомобили, в салоне которых находятся дети. Решение принято на фоне завершения сезона отпусков и летних каникул, а также приближения нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело в том, что в последнее время значительно выросло число ДТП с несовершеннолетними пассажирами. Дети становятся жертвами аварий и пострадавшими. Региональным подразделениям ГИБДД было поручено рассматривать каждую такую аварию как часть комплексной проблемы и тщательно все их расследовать, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что за последние недели только в Подмосковье произошло сразу несколько серьезных ДТП с участием детей. Например, в результате аварии на Рижском шоссе 8 августа погибли двое несовершеннолетних. Внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус.
ИСТОЧНИК KP.RU