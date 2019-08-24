В Кремле назвали причину отставки посла России в Великобритании

СЕГОДНЯ 19:32 2019-08-24T19:32:43+03:00

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Отставка чрезвычайного и полномочного посла России в Великобритании Александра Яковенко, проработавшего на этом посту более восьми лет, никак не связана с ухудшением отношений между Москвой и Лондоном. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, решение было принято в рамках обычной ротации кадров.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU