В Кремле назвали причину отставки посла России в Великобритании
Александр Яковенко покинул свой пост в рамках ротации кадром
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Отставка чрезвычайного и полномочного посла России в Великобритании Александра Яковенко, проработавшего на этом посту более восьми лет, никак не связана с ухудшением отношений между Москвой и Лондоном. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, решение было принято в рамках обычной ротации кадров.
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ИСТОЧНИК KP.RU