Великобритания направила эсминец Defender в Ормузский пролив
Корабль присоединится к возглавляемой США миссии по сопровождению торговых судов
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Британский эсминец HMS Defender отправился в Ормузский пролив для участия в возглавляемой Соединенными Штатами миссии по сопровождению торговых судов. Об этом сообщили в пресс-службе Королевских Военно-морских сил.
Корабль будет наблюдать за соблюдением международных правил судоходства и безопасностью прохода через Ормузский пролив.
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ИСТОЧНИК KP.RU