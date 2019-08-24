Великобритания направила эсминец Defender в Ормузский пролив

СЕГОДНЯ 20:22 2019-08-24T20:22:07+03:00

Корабль присоединится к возглавляемой США миссии по сопровождению торговых судов

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Британский эсминец HMS Defender отправился в Ормузский пролив для участия в возглавляемой Соединенными Штатами миссии по сопровождению торговых судов. Об этом сообщили в пресс-службе Королевских Военно-морских сил.

Корабль будет наблюдать за соблюдением международных правил судоходства и безопасностью прохода через Ормузский пролив.

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ИСТОЧНИК KP.RU