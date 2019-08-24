Отрекшийся от престола король Испании перенес операцию на сердце
Отрекшийся от испанского престола заслуженный король Хуан Карлос I перенес операцию на сердце. Монарх прибыл в одну из больниц Мадрида в субботу, 24 августа, около 13:00 по местному времени. Хирургическое вмешательство прошло успешно.
Агентство Europa Press уточняет, что необходимость проведения операции возникла после того, как врачи осмотрели 81-летнего экс-короля в июне. Известно, что Карлосу I сделали аортокоронарное шунтирование. Операция длилась несколько часов. Ее проводил глава кардиохирургического отделения университетской больницы Хиронсалуд.
Сайт kp.ru писал, что Хуан Карлос I отрекся от престола в 2014 году. Возможных причин для такого решения было несколько - коррупционные скандалы в королевской семье и серьезные проблемы со здоровьем монарха. Корону передали сыну Карлоса I, принцу Филипе.
ИСТОЧНИК KP.RU