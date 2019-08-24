2019-08-24T21:17:00+03:00
В мире

Отрекшийся от престола король Испании перенес операцию на сердце

Хирургическое вмешательство понадобилось после июньского осмотра Хуана Карлоса I
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший король Испании Хуан Карлос перед посещением больницыБывший король Испании Хуан Карлос перед посещением больницыФото: REUTERS
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Отрекшийся от испанского престола заслуженный король Хуан Карлос I перенес операцию на сердце. Монарх прибыл в одну из больниц Мадрида в субботу, 24 августа, около 13:00 по местному времени. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Агентство Europa Press уточняет, что необходимость проведения операции возникла после того, как врачи осмотрели 81-летнего экс-короля в июне. Известно, что Карлосу I сделали аортокоронарное шунтирование. Операция длилась несколько часов. Ее проводил глава кардиохирургического отделения университетской больницы Хиронсалуд.

Сайт kp.ru писал, что Хуан Карлос I отрекся от престола в 2014 году. Возможных причин для такого решения было несколько - коррупционные скандалы в королевской семье и серьезные проблемы со здоровьем монарха. Корону передали сыну Карлоса I, принцу Филипе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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