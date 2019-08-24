2019-08-24T21:57:41+03:00
Происшествия

Полиция Берлина арестовала уроженца Чечни по подозрению в убийстве

Предполагается, что россиянин застрелил сотрудника антитеррористического подразделения МВД Грузии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте преступления были найдены пистолет и велосипедНа месте преступления были найдены пистолет и велосипедФото: REUTERS
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В берлинском районе Моабит задержан 49-летний уроженец Чечни, подозреваемый в убийстве гражданина Грузии. Об этом сообщили в прокуратуре столицы Германии.

Суд уже выдал ордер на арест мужчины, по утверждениям прокуратуры - россиянина, который был временно задержан в районе места совершения преступления. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

"Были обнаружены орудие убийства и велосипед, на котором, предположительно, пытался скрыться подозреваемый", - говорится в сообщении прокуратуры на странице в Twitter.

Газета Berliner Kurier уточняет, что в пятницу, 23 августа, некий мужчина на велосипеде застрелил прохожего на одной из улиц в Моабите и скрылся с места преступления. Жертвой атаки стал 40-летний сотрудник антитеррористического подразделения МВД Грузии Зелимхан К. В 2012 году он выступал в качестве переговорщика с исламистами из Дагестана во время спецоперации в ущелье Лопота, а последние несколько лет проживал с супругой и двумя детьми в Берлине.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее еще одного россиянина задержали в Турции. Мужчину с поддельными документами заподозрили в краже яхты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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