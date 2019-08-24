2019-08-24T21:49:45+03:00
Политика

МИД ответил на призыв посольства США отпустить Уилана из-под ареста

В ведомстве напомнили, что в Штатах остаются десятки российских заключенных
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пол Уилан. Фото: Сергей Савостьянов ТАССПол Уилан. Фото: Сергей Савостьянов ТАСС
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В американских тюрьмах содержатся миллионы заключенных и свыше 50 из них - это граждане России. Об этом решили напомнить в министерстве иностранных дел РФ, отвечая на призыв посольства США отпустить обвиняемого в шпионаже Пола Уилана из-под стражи.

Дело в том, что на одном из последних заседаний суда американец пожаловался на плохое самочувствие. В зал вызвали медиков скорой помощи, которые заключили, что обвиняемый не нуждается в госпитализации. Однако американские дипломаты решили, что их соотечественнику просто не хотят оказывать помощь, и потребовали "отпустить его домой".

"А "пора отпустить домой, где человек сможет получить надлежащую медпомощь" - это только к Полу относится? В США миллионы заключенных, из которых свыше 50 человек - граждане России, многие болеют. Отпускайте", - говорится в посте МИД РФ в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года по статье "Шпионаж". Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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