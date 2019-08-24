США планируют добиваться реформирования ВТО

СЕГОДНЯ 22:12 2019-08-24T22:26:09+03:00

В Белом доме заявили о намерении США добиваться реформирования ВТО Фото: Евгения ГУСЕВА

Противодействие росту недобросовестных торговых практик будет вестись совместно со странами G7

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Соединенные Штаты планируют добиваться реформирования Всемирной торговой организации, члены которой используют недобросовестные торговые практики. Такое заявление сделали в пресс-службе Белого дома.

В администрации президента США подчеркнули, что глава государства Дональд Трамп планирует работать в этом направлении вместе со своими партнерами, странами-участницами G7.

"Очень важно совместно бороться с такими проявлениями недобросовестных торговых практик, как промышленные субсидии, государственно-управляемая экономика, принудительная передача технологий и другими", - сообщается на сайте Белого дома.

В Вашингтоне считают, что реформирование организации позволит достичь согласия всех ее членов по принципам работы.

Сайт kp.ru писал, что ранее Трамп допустил возможность выхода Штатов из ВТО. Президент считает, что другие члены организации лишь пользуются его страной в своих целях.

ИСТОЧНИК KP.RU