Порошенко решил вразумить Зеленского словами из Библии

СЕГОДНЯ 22:51 2019-08-24T22:54:25+03:00

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новый глава государства Владимир Зеленский получил уникальные возможности и достаточные условия для реформирования страны, поскольку его партия "Слуга народа" получила большинство голосов в Верховной Раде.

Политик подчеркнул, что никто из предыдущих лидеров и мечтать не мог о столько мощной пропрезидентской фракции, и решил предостеречь преемника от необдуманных шагов словами из Библии.

"Как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится. Вместе с широкими возможностями наступает и колоссальная ответственность", — написал Порошенко у себя на странице в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что партия Зеленского получила 254 места в парламенте из 450 возможных. Большинство голосов позволит президенту продвигать свои законопроекты, не вступая в коалиции с другими политиками, что произошло впервые в истории Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721584" frameborder="0"></iframe> ЦИК Украины объявил результаты парламентских выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU