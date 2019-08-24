2019-08-24T22:54:25+03:00
Политика

Порошенко решил вразумить Зеленского словами из Библии

Бывший президент Украины напомнил, что с большими возможностями приходит огромная ответственность
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-президент Украины Петр ПорошенкоЭкс-президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новый глава государства Владимир Зеленский получил уникальные возможности и достаточные условия для реформирования страны, поскольку его партия "Слуга народа" получила большинство голосов в Верховной Раде.

Политик подчеркнул, что никто из предыдущих лидеров и мечтать не мог о столько мощной пропрезидентской фракции, и решил предостеречь преемника от необдуманных шагов словами из Библии.

"Как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится. Вместе с широкими возможностями наступает и колоссальная ответственность", — написал Порошенко у себя на странице в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что партия Зеленского получила 254 места в парламенте из 450 возможных. Большинство голосов позволит президенту продвигать свои законопроекты, не вступая в коалиции с другими политиками, что произошло впервые в истории Украины.

ЦИК Украины объявил результаты парламентских выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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