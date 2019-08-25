2019-08-25T03:51:08+03:00
Политика

Крымские татары отвергли предложение Зеленского создать автономию

В Крыму напомнили, что он глава чужого государства, и ему пора перестать вмешиваться во внутренние дела российского полуострова
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Верховная рада готова рассмотреть вопрос создания «крымско-татарской автономии» в Крыму.

«Крымским татарам не нужны никакие призрачные автономии, которые сулит президент чужого государства. Крымские татары живут у себя дома в России и обеспечены всем необходимым для развития», - сказал Эйваз Умеров в беседе с РИА Новости.

Он также призвал Зеленского «не спекулировать на крымско-татарском вопросе и прекратить вмешиваться во внутренние дела России и российского Крыма».

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Крымчане просто не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота.

Между тем, из Киева постоянно звучат заверения в том, что Незалежная рано или поздно «вернет» Крым – как при предыдущем президенте, так и при нынешнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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