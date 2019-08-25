Лидеры G7 сошлись во мнении, что Иран не должен обладать ядерным оружием

СЕГОДНЯ 04:45 2019-08-25T05:02:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Собравшиеся на открывшемся во французском Биаррице саммите «Большой семерки» лидеры стран G7 – Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии – пришли к единому мнению о том, что Иран не должен обладать ядерными оружием. Они также дружно выразили намерение способствовать миру и стабильности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники из числа правительственных чиновников в Токио. Во время обсуждения иранской ядерной проблемы премьер Японии Синдзо Абэ заявил о «серьезной озабоченности тем, что Иран превысил уровень обогащения урана». По его словам, правительство страны Восходящего Солнца будет «продолжать добиваться дипломатического урегулирования» этого вопроса.

Японский премьер Синдзо Абэ прибыл на саммит с супругойФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, 8 мая, ровно через год после того, как Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В тот же день Дональд Трамп подписал указ о введении новых антииранских санкций. Позже президент США говорил, что может сделать Исламскую Республику снова «богатой» и «великой», даже пообещал стать «лучшим другом» Ирана, если Тегеран откажется от разработки ядерного оружия. Однако при этом объявил о новых «жестких» санкциях против ИРИ.

ИСТОЧНИК KP.RU