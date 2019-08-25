2019-08-25T05:02:56+03:00
Политика

Лидеры G7 сошлись во мнении, что Иран не должен обладать ядерным оружием

Участники саммита «Большой семерки» в Биаррице выразили намерение способствовать миру и стабильности на Ближнем Востоке
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Лидеры стран "Большой семерки" на встрече во французском БиаррицеЛидеры стран "Большой семерки" на встрече во французском БиаррицеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Собравшиеся на открывшемся во французском Биаррице саммите «Большой семерки» лидеры стран G7 – Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии – пришли к единому мнению о том, что Иран не должен обладать ядерными оружием. Они также дружно выразили намерение способствовать миру и стабильности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники из числа правительственных чиновников в Токио. Во время обсуждения иранской ядерной проблемы премьер Японии Синдзо Абэ заявил о «серьезной озабоченности тем, что Иран превысил уровень обогащения урана». По его словам, правительство страны Восходящего Солнца будет «продолжать добиваться дипломатического урегулирования» этого вопроса.

Японский премьер Синдзо Абэ прибыл на саммит с супругой Фото: REUTERS

Японский премьер Синдзо Абэ прибыл на саммит с супругойФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, 8 мая, ровно через год после того, как Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В тот же день Дональд Трамп подписал указ о введении новых антииранских санкций. Позже президент США говорил, что может сделать Исламскую Республику снова «богатой» и «великой», даже пообещал стать «лучшим другом» Ирана, если Тегеран откажется от разработки ядерного оружия. Однако при этом объявил о новых «жестких» санкциях против ИРИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Порошенко: Украина должна еще раз напомнить Европе об «угрозе» России
Борис Джонсон призвал США отменить торговые ограничения для британских компаний
Джереми Кларксон рассказал, как Елизавета II помогла ему похудеть
Крымские татары отвергли предложение Зеленского создать автономию
Трамп доволен тем, как проходит саммит G7 в Биаррице
Kyodo: На саммите G7 обсуждали возвращение к формату G8 с участием России
В США решили, что Макрон пытался «оказать давление» на Трампа
Армия Израиля признала, что нанесла удар по Сирии
Yonhap: КНДР в субботу запустила две баллистические ракеты
SANA: Сирийские ПВО отражают атаку на Дамаск
Во Франции официально открылся саммит G7
Олег Меньшиков попал в реанимацию после употребления алкоголя
В Белом доме рассказали, о чем Трамп говорил с Макроном в Биаррице
"Важнейшая миссия": Шойгу напомнил о миротворческих целях в Приднестровье
Порошенко решил вразумить Зеленского словами из Библии
Полиция разогнала водометами протестующих против саммита G7 во Франции
США планируют добиваться реформирования ВТО
Онлайн-знакомства обошли по популярности поиск партнеров через друзей
МИД ответил на призыв посольства США отпустить Уилана из-под ареста
Полиция Берлина арестовала уроженца Чечни по подозрению в убийстве
Отрекшийся от престола король Испании перенес операцию на сердце
NASA: в космосе было совершено первое преступление
Ракетный корабль Черноморского флота провел учения в Средиземном море
Великобритания направила эсминец Defender в Ормузский пролив
Рогозин скорректировал дату перестыковки «Союза МС-14» с МКС
В Кремле назвали причину отставки посла России в Великобритании