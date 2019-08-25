Бойцов Росгвардии могут обязать представляться гражданам и носить нагрудный знак

СЕГОДНЯ 06:18 2019-08-25T06:35:38+03:00

В ведомстве изучают законопроект об идентификации сотрудников с точки зрения безопасности

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Депутаты Госдумы осенью рассмотрят законопроект, который в случае его одобрения обяжет сотрудников Росгвардии представляться гражданам и носить на форме или амуниции во время службы специальные идентификационные номера.

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин сообщил, что в Росгвардии этот документ изучат с точки зрения безопасности, а также проверят, насколько он соответствует уже действующим нормативно-правовым актам.

Проект закона внес в Думу сенатор Владимир Лукин. Он считает, что росгвардейцы, как и сотрудники полиции, при несении службы в общественных местах должны иметь на груди «хорошо различимые идентификационные номера», и поясняет, что инициатива направлена на то, чтобы деятельность правоохранителей стала более открытой и гласной.

«В Росгвардии будет изучен данный законопроект, в том числе насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», - сказал ТАСС Валерий Грибакин.

К слову, как писал сайт kp.ru, в начале августа Росгвардия подарила Московской области новый детский сад в поселке Ашукино Пушкинского района, где дислоцируется бригада оперативного назначения Центрального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU