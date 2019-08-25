2019-08-25T07:17:14+03:00
Общество

В России разрабатывают новый самолет на замену «Кукурузнику»

Воздушное судно, которое сменит легендарный Ан-2, создается с учетом опыта, полученного при работе над ТВС-2ДТС «Байкал»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Легендарный самолет Ан-2 – «Кукурузник»Легендарный самолет Ан-2 – «Кукурузник»Фото: Олег УКЛАДОВ
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В России разрабатывается новый региональный многоцелевой самолет вместимостью от девяти до 14 человек, который должен прийти на замену легендарному «Кукурузнику» – самолету Ан-2.

Об этом рассказали в Минпромторге, отметив, что главная цель создания воздушного судна – повышение «транспортной доступности» отдаленных регионов страны. Как напомнили в ведомстве, изначально планировалось, что «Кукурузник» заменит одномоторный биплан ТВС-2ДТС «Байкал», разработанный Сибирским Научно-исследовательским институтом авиации на базе Ан-2. Ожидалось, что через пару лет Улан-Удэнский авиазавод начнет его серийное производство.

«ТВС-2ДТС – экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создается новый серийный самолет», - пояснили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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