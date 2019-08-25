2019-08-25T06:57:33+03:00
Спорт

Итог боя Харитонов - Митрион Bellator 225: россиянин победил нокаутом во втором раунде

Ранее прошлый бой двух спортсменов завершился скандалом
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сергей Харитонов.Сергей Харитонов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В американском городе Бриджпорт прошел бой между россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 225. Эта встреча стала второй в нынешнем году между двумя бойцами. И в ней победу одержал российский спортсмен, отправив в нокаут американца во втором раунде. Харитонов решил исход поединка, сделав апперкот и ударив коленом в челюсть Митриона.

После этой победы у Харитонова - 29 побед в 35 боях. А у Митриона - 20 встреч и 13 побед. В прошлый раз бойцы встречались в феврале этого года. И тогда на 15-й секунде поединка американец нанес запрещенный удар в пах ногой Харитонову. Бой был признан не состоявшимся, а россиянин не смог продолжить ту встречу.

Ранее на турнире Bellator 225 еще один российский боец Виталий Минаков победил в первом раунде нокаутом Тимоти Джонсона из США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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