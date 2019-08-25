На Украине сообщили об успешном испытании ступени ракеты-носителя

СЕГОДНЯ 07:34 2019-08-25T07:34:10+03:00

Украинская ракета предназначена для работы в космосе

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В мнившую пятницу, 23 августа, на Украине провели огневые испытания третьей ступени украинской ракеты-носителя «Циклон-4». Об этом сообщило Конструкторским бюро (КБ) «Южное» в своем Facebook.

«Состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4", спроектированной КБ "Южное" и изготовленной на [заводе] "Южмаш"», — говорится в сообщении на странице КБ.

Как сообщает «Южное», испытания прошли успешно. Они были заключительными и «самыми важными» перед первыми лётными испытаниями третьей ступени.

«Циклон-4» является модификацией носителя «Циклон-3», разработанного еще в советское время. Сама ракета предназначена для выведения на орбиту спутников различного назначения. Она работает на самовоспламеняющемся и долгохранимом жидком топливе.

Напомним, ранее экс-президент Украины Петра Порошенко сообщил, что украинские специалисты якобы разработали крылатые ракеты с радиусом поражения более 1 тысячи километров.

ИСТОЧНИК KP.RU