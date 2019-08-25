Южная Корея начала военные учения в районе спорных островов Токто (Такэсима)

СЕГОДНЯ 08:19 2019-08-25T08:19:38+03:00

Япония уже потребовала, чтобы южнокорейская армия немедленно прекратила эти маневры

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Утром в воскресенье, 25 августа, армия Южной Кореи начала двухдневные венные учения в районе расположенных в японском море островов Токто (Такэсима), которые являются предметом территориального спора между Сеулом и Токио.

«Принимая во внимание важность и масштабы учений, им дали название «Учения по обеспечению безопасности территорий в Японском море». Цель учений заключается в дальнейшем укреплении намерений страны по защите своих территорий в Японском море, включая острова Токто», - цитирует южнокорейское агентство Yonhap заявление Минобороны Республики Корея.

Страна Восходящего Солнца уже заявила решительный протест и потребовала немедленно прекратить учения, информирует японское агентство Kyodo.

«Такэсима – исконные территории Японии. Проведение военных учений там совершенно неприемлемо. Это вызывает крайнее сожаление, и мы решительно требуем остановить учения», - сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.

К слову, как писал сайт kp.ru, когда в июле Южная Корея обвинила ВКС России и ВВС Китая в нарушении своего воздушного пространства в районе спорных островов Токто (Такэсима), Япония заявила, что перехватывать иностранные самолеты должны были ее истребители, а не южнокорейские.

ИСТОЧНИК KP.RU