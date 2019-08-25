В США от удара молнии пострадали шесть человек
Во время турнира по гольфу PGA Tour в американском городе Атланта в штате Джорджия по меньшей мере шесть человек пострадали в результате удара молнии в дерево.
Как сообщает телеканал CBS News, молния попала в сосну, под которой болельщики укрылись от дождя. Зрители получили травмы обломками дерева.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Медики и организаторы турнира заявили, что угрозы их жизни нет.
Турнир приостановлен.
Напомним, в конце июля на пляже в американском городе Клируотер в штате Флорида в результате удара молнии пострадали восемь человек. Тогда у каждого из них была разная степень повреждений, один пострадавший был доставлен в больницу с остановкой сердца, его состояние было критическим. Незадолго до этого в Индии во время грозы погибли 32 человек.
Шесть человек пострадали в США из-за удара молнии.
ИСТОЧНИК KP.RU