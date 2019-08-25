СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-25T09:01:16+03:00

В США от удара молнии пострадали шесть человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инцидент произошел во время турнира по гольфу [видео]

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Во время турнира по гольфу PGA Tour в американском городе Атланта в штате Джорджия по меньшей мере шесть человек пострадали в результате удара молнии в дерево.

Как сообщает телеканал CBS News, молния попала в сосну, под которой болельщики укрылись от дождя. Зрители получили травмы обломками дерева.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Медики и организаторы турнира заявили, что угрозы их жизни нет.

Турнир приостановлен.

Напомним, в конце июля на пляже в американском городе Клируотер в штате Флорида в результате удара молнии пострадали восемь человек. Тогда у каждого из них была разная степень повреждений, один пострадавший был доставлен в больницу с остановкой сердца, его состояние было критическим. Незадолго до этого в Индии во время грозы погибли 32 человек.

Шесть человек пострадали в США из-за удара молнии.

ИСТОЧНИК KP.RU