Роскосмос назвал дату стыковки «Союза МС-14» с МКС

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-25T09:28:29+03:00

Первоначально было запланировано, что корабль состыкуется со станцией утром 24 августа [видео]

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Вторая попытка стыковки корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции запланирована на ближайший вторник, 27 августа, в 06:12 мск. О новой дате сообщили в корпорации Раскосом.

«Стыковка корабля СоюзМС14 к модулю «Звезда» запланирована на 27 августа в 06:12 мск», - говориться на официальной странице корпорации в Twitter.

Ранее новую дату пристыковки назвал Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, но он не уточнил время.

В Роскосмосе также сообщили, что 26 августа в 06:34 мск планируется отделение пилотируемого корабля «СоюзМС13» от модуля «Звезда», а стыковка к «Поиску» назначена в тот же день на 06:59 мск.

Напомним, «Союз» с человекоподобным роботом Федором на борту должен был пристыковаться к станции утром в субботу, 24 августа, однако произошел сбой в отвечающей за сближение аппаратуре МКС и корабль не смог подлететь близко. Было принято решение увести корабль на безопасное расстояние и перенести дату стыковки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/727807" frameborder="0"></iframe> Помощник для экипажа - робот «Федор».

ИСТОЧНИК KP.RU