2019-08-25T09:28:29+03:00
Наука

Роскосмос назвал дату стыковки «Союза МС-14» с МКС

Первоначально было запланировано, что корабль состыкуется со станцией утром 24 августа [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Робот "Федор". Фото: пресс-служба РоскосмосРобот "Федор". Фото: пресс-служба Роскосмос
Изменить размер текста:

Вторая попытка стыковки корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции запланирована на ближайший вторник, 27 августа, в 06:12 мск. О новой дате сообщили в корпорации Раскосом.

«Стыковка корабля СоюзМС14 к модулю «Звезда» запланирована на 27 августа в 06:12 мск», - говориться на официальной странице корпорации в Twitter.

Ранее новую дату пристыковки назвал Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, но он не уточнил время.

В Роскосмосе также сообщили, что 26 августа в 06:34 мск планируется отделение пилотируемого корабля «СоюзМС13» от модуля «Звезда», а стыковка к «Поиску» назначена в тот же день на 06:59 мск.

Напомним, «Союз» с человекоподобным роботом Федором на борту должен был пристыковаться к станции утром в субботу, 24 августа, однако произошел сбой в отвечающей за сближение аппаратуре МКС и корабль не смог подлететь близко. Было принято решение увести корабль на безопасное расстояние и перенести дату стыковки.

Помощник для экипажа - робот «Федор».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США от удара молнии пострадали шесть человек
В Греции из-за лесных пожаров эвакуировали туристов из пяти отелей
Южная Корея начала военные учения в районе спорных островов Токто (Такэсима)
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
На Украине сообщили об успешном испытании ступени ракеты-носителя
Итог боя Харитонов - Митрион Bellator 225: россиянин победил нокаутом во втором раунде
В России разрабатывают новый самолет на замену «Кукурузнику»
Бойцов Росгвардии могут обязать представляться гражданам и носить нагрудный знак
Порошенко: Украина должна еще раз напомнить Европе об «угрозе» России
Борис Джонсон призвал США отменить торговые ограничения для британских компаний
Лидеры G7 сошлись во мнении, что Иран не должен обладать ядерным оружием
Джереми Кларксон рассказал, как Елизавета II помогла ему похудеть
Крымские татары отвергли предложение Зеленского создать автономию
Трамп доволен тем, как проходит саммит G7 в Биаррице
Kyodo: На саммите G7 обсуждали возвращение к формату G8 с участием России