2019-08-25T10:47:09+03:00
Общество

Глава Якутии дал поручение кабмину помочь в организации питания школьников из малоимущих семей

Такое решение Айсен Николаев принял по итогам августовского совещания работников образования
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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20 и 21 августа на августовском совещании работники образования совместно с властями Якутии провели анализ готовности к предстоящему учебному году. В этом году по его итогам глава региона Айсен Николаев дал поручение кабинету министров разработать механизм соцподдержки для школьников из малоимущих семей. В частности, помочь в организации питания во время учебного процесса.

Отметим, что сегодня в Якутии горячим питанием в школах обеспечивается 98% детей, тогда как в среднем по стране эта цифра составляет 63%. При этом действующий норматив на питание детей из малоимущих семей в день составляет 31 руб., а за Полярным кругом – 35 руб. В школах Якутии обучается почти 62 тысячи детей из малоимущих семей.

В свою очередь, председатель правительства Якутии Владимир Солодов отметил, что меры поддержки будут приняты в рамках мероприятий по борьбе с бедностью.

«Проблема бедности относится к числу ключевых, которые нам предстоит решить в ближайшие годы. Особую озабоченность вызывает количество семей с детьми и многодетных, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. Практически каждый второй ребенок растет в бедности. Эту ситуацию необходимо исправлять», – прокомментировал премьер республики.

К слову, в Якутии уже готов план мероприятий по снижению уровня бедности. Он включает в себя такие меры, как повышение заработной платы, адресная помощь многодетным семьям и малоимущим семьям с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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