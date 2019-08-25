Елизавета II пожаловалась, что Трамп испортил газон Букингемского дворца

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-25T10:56:11+03:00

Президент США Дональд Трамп и королева Елизавета II во время приема в Букингемском дворце. Фото: REUTERS

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Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась австралийскому премьер-министру Скотту Моррисону на то, что вертолеты президента США Дональда Трампа и его сопровождения испортили газон Букингемского дворца.

Как сообщает газета Sunday Times, во время своего июньского визита американский лидер дважды приземлялись на территории дворца, из-за чего на лужайке остались следы. Более того второй вертолет сопровождающих главу Белого дома приземлился на тот же газон.

«Подойдите и посмотрите на мою лужайку. Она испорчена», - сказала британская королева Моррисону, по данным источников агентства в администрации австралийского главы правительства,

Напомним, 13 июля Трамп прибыл с официальным визитом в Соединённое Королевство и встретился с Елизаветой II в Виндзорском замке в графстве Беркшир, после чего он назвал ее «потрясающей женщиной».

ИСТОЧНИК KP.RU