Елизавета II пожаловалась, что Трамп испортил газон Букингемского дворца
Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась австралийскому премьер-министру Скотту Моррисону на то, что вертолеты президента США Дональда Трампа и его сопровождения испортили газон Букингемского дворца.
Как сообщает газета Sunday Times, во время своего июньского визита американский лидер дважды приземлялись на территории дворца, из-за чего на лужайке остались следы. Более того второй вертолет сопровождающих главу Белого дома приземлился на тот же газон.
«Подойдите и посмотрите на мою лужайку. Она испорчена», - сказала британская королева Моррисону, по данным источников агентства в администрации австралийского главы правительства,
Напомним, 13 июля Трамп прибыл с официальным визитом в Соединённое Королевство и встретился с Елизаветой II в Виндзорском замке в графстве Беркшир, после чего он назвал ее «потрясающей женщиной».
ИСТОЧНИК KP.RU