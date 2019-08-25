2019-08-25T11:40:24+03:00
В мире

Джонсон намерен сократить размер отступных при «жестком Brexit»

Глава британского кабмина не собирается платить 48 млрд долларов за выход страны из ЕС без сделки
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Джонсон намерен сократить размер отступных при «жестком Brexit»Джонсон намерен сократить размер отступных при «жестком Brexit»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

На открывшемся во французском Биаррице саммите G7 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается сообщить европейским лидерам, что Лондон не станет платить Брюсселю 39 млрд фунтов (48 млрд долларов) отступных в случае реализации Brexit с отсутствием сделки.

Как сообщает газета The Mail on Sunday, лидер британского кабмина намерен сократить размер отступных до 9 млрд фонтов (11 млрд долларов) в качестве «наказания за тактику Евросоюза в отношении Brexit». Более того, издание отмечает, что размер выплат может быть сокращен и до 7 млрд фунтов.

Напомним, еще до своего назначения главой Консервативной партии Джонсон пообещал, что в случае своего избрания Великобритания не станет платить Евросоюзу назначенные отступные, пока Соединённое Королевство не согласует с Брюсселем выгодное для себя условия по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы российские регионы, где будут востребованы ипотечные каникулы
Финал The International 2019: в финале за титул сыграют OG против Team Liquid
Елизавета II пожаловалась, что Трамп испортил газон Букингемского дворца
Глава Якутии дал поручение кабмину помочь в организации питания школьников из малоимущих семей
В Кремле прокомментировали возможное приглашение Путина на следующий саммит G7
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
В Абхазии проходят выборы президента
Роскосмос назвал дату стыковки «Союза МС-14» с МКС
В США от удара молнии пострадали шесть человек
В Греции из-за лесных пожаров эвакуировали туристов из пяти отелей
Южная Корея начала военные учения в районе спорных островов Токто (Такэсима)
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
На Украине сообщили об успешном испытании ступени ракеты-носителя
Итог боя Харитонов - Митрион Bellator 225: россиянин победил нокаутом во втором раунде
В России разрабатывают новый самолет на замену «Кукурузнику»
Бойцов Росгвардии могут обязать представляться гражданам и носить нагрудный знак
Порошенко: Украина должна еще раз напомнить Европе об «угрозе» России
Борис Джонсон призвал США отменить торговые ограничения для британских компаний
Лидеры G7 сошлись во мнении, что Иран не должен обладать ядерным оружием
Джереми Кларксон рассказал, как Елизавета II помогла ему похудеть
Крымские татары отвергли предложение Зеленского создать автономию
Трамп доволен тем, как проходит саммит G7 в Биаррице
Kyodo: На саммите G7 обсуждали возвращение к формату G8 с участием России