СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-25T11:40:24+03:00

Глава британского кабмина не собирается платить 48 млрд долларов за выход страны из ЕС без сделки

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На открывшемся во французском Биаррице саммите G7 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается сообщить европейским лидерам, что Лондон не станет платить Брюсселю 39 млрд фунтов (48 млрд долларов) отступных в случае реализации Brexit с отсутствием сделки.

Как сообщает газета The Mail on Sunday, лидер британского кабмина намерен сократить размер отступных до 9 млрд фонтов (11 млрд долларов) в качестве «наказания за тактику Евросоюза в отношении Brexit». Более того, издание отмечает, что размер выплат может быть сокращен и до 7 млрд фунтов.

Напомним, еще до своего назначения главой Консервативной партии Джонсон пообещал, что в случае своего избрания Великобритания не станет платить Евросоюзу назначенные отступные, пока Соединённое Королевство не согласует с Брюсселем выгодное для себя условия по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU