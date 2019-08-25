Пушков назвал абсурдным предложение Туска пригласить Украину на следящий саммит G7

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-25T12:45:13+03:00

Сенатор отметил, что сейчас с повестки дня у «семерки» не сходит вопрос приглашения России

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В то время как лидеры стран «Большой семерки» обсуждают вопрос приглашения России, слова главы Европейского совета Дональд Туск о необходимости позвать на следующую встречу G7 Украину звучат абсурдно. Соответствующие заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

«Тема приглашения России на G7 не сходит с повестки дня. В силу этого предложение Туска пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 звучит абсурдно», - написал сенатор в своем Twitter.

Пушков отметил, что в следующем году Туска в Евросовете уже не будет, поэтому «неудивительно, что в странах «семерки» эту странную идею оставили без внимания».

Напомним, ранее глава Европейского совета заявил, что на открывшемся во французском Биаррице саммите он постарается убедить лидеров стран G7 в необходимости позвать Украину на следующую встречу «Большой семерки». Туск также выступил против приглашения России. Однако позже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что на следующий саммит «вполне вероятно» будет приглашён российский лидер Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU