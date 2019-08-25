2019-08-25T12:45:13+03:00
Политика

Пушков назвал абсурдным предложение Туска пригласить Украину на следящий саммит G7

Сенатор отметил, что сейчас с повестки дня у «семерки» не сходит вопрос приглашения России
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пушков назвал абсурдным предложение Туска пригласить Украину на следящий саммит G7Пушков назвал абсурдным предложение Туска пригласить Украину на следящий саммит G7Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В то время как лидеры стран «Большой семерки» обсуждают вопрос приглашения России, слова главы Европейского совета Дональд Туск о необходимости позвать на следующую встречу G7 Украину звучат абсурдно. Соответствующие заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

«Тема приглашения России на G7 не сходит с повестки дня. В силу этого предложение Туска пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 звучит абсурдно», - написал сенатор в своем Twitter.

Пушков отметил, что в следующем году Туска в Евросовете уже не будет, поэтому «неудивительно, что в странах «семерки» эту странную идею оставили без внимания».

Напомним, ранее глава Европейского совета заявил, что на открывшемся во французском Биаррице саммите он постарается убедить лидеров стран G7 в необходимости позвать Украину на следующую встречу «Большой семерки». Туск также выступил против приглашения России. Однако позже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что на следующий саммит «вполне вероятно» будет приглашён российский лидер Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Он никогда не кричал, ни в чем мне не отказывал": Жительница ОАЭ разводиться с мужем-каблуком
Патрис Эвра подшутил над Рио Фердинандом в Инстаграмме
Лидеры G7 выступили за усиление координации с Москвой
Джонсон намерен сократить размер отступных при «жестком Brexit»
Названы российские регионы, где будут востребованы ипотечные каникулы
Финал The International 2019: в финале за титул сыграют OG против Team Liquid
Елизавета II пожаловалась, что Трамп испортил газон Букингемского дворца
Глава Якутии дал поручение кабмину помочь в организации питания школьников из малоимущих семей
В Кремле прокомментировали возможное приглашение Путина на следующий саммит G7
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
В Абхазии проходят выборы президента
Роскосмос назвал дату стыковки «Союза МС-14» с МКС
В США от удара молнии пострадали шесть человек
В Греции из-за лесных пожаров эвакуировали туристов из пяти отелей
Южная Корея начала военные учения в районе спорных островов Токто (Такэсима)
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
На Украине сообщили об успешном испытании ступени ракеты-носителя
Итог боя Харитонов - Митрион Bellator 225: россиянин победил нокаутом во втором раунде
В России разрабатывают новый самолет на замену «Кукурузнику»
Бойцов Росгвардии могут обязать представляться гражданам и носить нагрудный знак
Порошенко: Украина должна еще раз напомнить Европе об «угрозе» России
Борис Джонсон призвал США отменить торговые ограничения для британских компаний
Лидеры G7 сошлись во мнении, что Иран не должен обладать ядерным оружием
Джереми Кларксон рассказал, как Елизавета II помогла ему похудеть
Крымские татары отвергли предложение Зеленского создать автономию
Трамп доволен тем, как проходит саммит G7 в Биаррице
Kyodo: На саммите G7 обсуждали возвращение к формату G8 с участием России