Патрис Эвра подшутил над Рио Фердинандом в Инстаграмме
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра опубликовал шутку над своим экс-партнером по команде, Рио Фердинандом в Инстаграме.
«Привет, Рио. Я попробовал это приложение, в котором можно узнать, как ты будешь выглядеть девушкой, смотри какой ты красавчик!» - написал француз под фотографией ламы.
В комментарии к записи Эвра спешит извиниться:
«Прости, это в последний раз!»
Но смеющиеся эмодзи ясно дают понять, что уж точно не последний.
Патрис Эвра выступал за «МЮ» с 2006 по 2014 год, успел застать эпоху блистательного сэра Алекса Фергюсона и стать частью «Манчестер Юнайтед», которому в Английской Премьер-Лиге не было равных. Сейчас последним игроком того созыва в составе нынешнего «МЮ» является полузащитник Эшли Янг, имеющий опыт игры за сборную Англии.
ИСТОЧНИК KP.RU