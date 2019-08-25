Патрис Эвра подшутил над Рио Фердинандом в Инстаграмме

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-25T13:01:45+03:00

Патрис Эвра опубликовал шутку над своим экс-партнером по команде, Рио Фердинандом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Француз выставил фото ламы, подписав, что это и есть фотография Рио Фердинанда

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра опубликовал шутку над своим экс-партнером по команде, Рио Фердинандом в Инстаграме.

«Привет, Рио. Я попробовал это приложение, в котором можно узнать, как ты будешь выглядеть девушкой, смотри какой ты красавчик!» - написал француз под фотографией ламы.

В комментарии к записи Эвра спешит извиниться:

«Прости, это в последний раз!»

Но смеющиеся эмодзи ясно дают понять, что уж точно не последний.

Патрис Эвра выступал за «МЮ» с 2006 по 2014 год, успел застать эпоху блистательного сэра Алекса Фергюсона и стать частью «Манчестер Юнайтед», которому в Английской Премьер-Лиге не было равных. Сейчас последним игроком того созыва в составе нынешнего «МЮ» является полузащитник Эшли Янг, имеющий опыт игры за сборную Англии.

ИСТОЧНИК KP.RU