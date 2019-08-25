2019-08-25T13:07:09+03:00
В мире

"Он никогда не кричал, ни в чем мне не отказывал": Жительница ОАЭ разводиться с мужем-каблуком

Женщина заявила, что супруг «превратил ее жизнь в ад», потому что постоянно все прощал
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Жительница ОАЭ подала на развод из-за того, что муж «задушил ее любовью». Фото: Полина ЖуравлеваЖительница ОАЭ подала на развод из-за того, что муж «задушил ее любовью». Фото: Полина Журавлева
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Жительница Объединенных Арабских Эмиратов подала на развод из-за того, что ее муж «любит ее слишком сильно» и она чувствует себя «задушенной его любовью».

«Он никогда не кричал на меня, ни в чем мне не отказывал», - сказала женщина в шариатском суде эмират Эль-Фуджайра, подчеркнув, что супруг даже помогает ей убираться в доме, готовит для нее и постоянно дарит подарки.

Как сообщает издание Khaleej Times, больше всего женщина не могла смериться с тем, что ее муж постоянно все прощает, в то время как она хочет «хотя бы один раз поспорить». «Он превратил мою жизнь в ад», - заявила она.

В свою очередь мужчина заявил, что он просто всегда хотел лишь «быть идеальным и добрым мужем».

Напомним, накануне в ОАЭ от арабского шейха сбежала жена леди Гайя с двумя детьми и 40 миллионами долларов. Однако что стало причиной причиной побега пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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