В аудиозаписи с оскорблениями чиновницей жителей Тулуна найдены признаки монтажа

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-25T13:22:59+03:00

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В аудиозаписи, в которой начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич якобы оскорбляет жителей пострадавших от наводнения районов, обнаружены признаки монтажа.

«Экспертиза была запрошена, мы получили предварительные данные, что это монтаж. Я сразу же сказал для большей объективности запросить как минимум еще одну экспертизу или две», - заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По словам губернатора, власти будут принимать решение после получения результатов дополнительной экспертизы.

Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина голосом начальника управления пресс-службы Иркутской области, говорит, что на встречу с президентом России Владимиром Путиным, приехавшим с визитом в пострадавшие регионы, пришли люди с «двумя классами образования».

Напомним, 19 июля российский лидер прибыл в Братск, где провел совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка в Иркутской области. Он осмотрел районы подтопления и пункты долговременного размещения пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU