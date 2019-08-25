2019-08-25T13:41:26+03:00
Происшествия

Под Харьковом произошло обрушение автомобильного моста

Движение машин перекрыто
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Под Харьковом произошло обрушение автомобильного моста. Фото: сайт Нацполиции Украины по Харьковской области.Под Харьковом произошло обрушение автомобильного моста. Фото: сайт Нацполиции Украины по Харьковской области.
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Утром в воскресенье, 25 августа, возле Харьковской окружной дороги произошло обрушение автомобильного моста. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины по Харьковской области.

«В 08:46 (время совпадает с мск) в Новобаварской отдел полиции от оператора "102" поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин», - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия. Движение автомобилей по мосту перекрыто. В пресс-службе сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Накануне в Подмосковье груженый «МАЗ» обрушил мост через реку Лапа под Волоколамском на дороге между деревней Мусино и деревней Малое Сырково. Машина упала в воду, водитель не пострадал. Ликвидацией последствий происшествия занимались 6 единиц техники и 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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