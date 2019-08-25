Режиссер «Закона каменных джунглей» въехал на машине каршеринга в «КамАЗ» и от полученных травм скончался

СЕГОДНЯ 14:02 2019-08-25T14:02:59+03:00

Через три дня, 28 августа, Игорю должно было исполниться 43 года

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Сотрудникам столичного управления ГИБДД очевидцы позвонили в 6 часов утра.

- В районе дома номер 17 по Юрьевскому переулку легковой автомобиль въехал в стоявший «КамАЗ», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе госавтоинспекции. - Мужчина, управлявший «Хендаем», погиб на месте.

Как стало известно, за рулем находился режиссер Игорь Хомский. По предварительным данным, он взял иномарку напрокат в одной из служб столичного каршеринга. И, видимо, не рассчитав скорость, не справился с управлением. Машина почти наполовину оказалась под фурой.

Одна из самых известных работ Хомского - криминальный сериал «Закон каменных джунглей» про молодых людей, решивших стать гангстерами (1 сезон). Кроме этого, он снял «Очную ставку», «Шаман», «Историю N» и «Неоконченный урок».

Через три дня, 28 августа, Игорю должно было исполниться 43 года.

ИСТОЧНИК KP.RU