2019-08-25T14:40:26+03:00
Политика

Власти Грузии помогут отелям, пострадавшим от сокращения турпотока из РФ

Правительство республики будет софинансировать предпринимателей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Власти Грузии помогут отелям, пострадавшим от сокращения турпотока из РФВласти Грузии помогут отелям, пострадавшим от сокращения турпотока из РФФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Грузии окажут помощь владельцам гостиниц в Аджарии, которые столкнулись с финансовыми проблемами из-за спада турпотока из России, Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики республики.

«Инициатива правительства подразумевает софинансирование процентной ставки кредита тем субъектам-предпринимателям, которые встали перед финансовыми проблемами», — цитируют «РИА Новости» заявили в ведомстве.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, прекращение авиасообщения между Грузией и Россией сильно повлияло на туристический сектор республики. О серьезном материальном ущербе сообщил Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) подсчитали, что туристов в Грузию сократился на 70%.

Напомним, после обострения отношений между Москвой и Тбилисии. В России решили оборвать авиасообщение с республикой ради безопасности граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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