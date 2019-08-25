СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-25T14:40:26+03:00

Власти Грузии помогут отелям, пострадавшим от сокращения турпотока из РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Власти Грузии окажут помощь владельцам гостиниц в Аджарии, которые столкнулись с финансовыми проблемами из-за спада турпотока из России, Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики республики.

«Инициатива правительства подразумевает софинансирование процентной ставки кредита тем субъектам-предпринимателям, которые встали перед финансовыми проблемами», — цитируют «РИА Новости» заявили в ведомстве.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, прекращение авиасообщения между Грузией и Россией сильно повлияло на туристический сектор республики. О серьезном материальном ущербе сообщил Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) подсчитали, что туристов в Грузию сократился на 70%.

Напомним, после обострения отношений между Москвой и Тбилисии. В России решили оборвать авиасообщение с республикой ради безопасности граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU