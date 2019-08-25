Медики рассказали о первых симптомах рака поджелудочной железы

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-25T15:20:43+03:00

Ученые предупредили, что смертность от данного вида онкологического заболевания крайне высока во всем мире

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Смертность от рака поджелудочной железы крайне высока во всем мире, однако он является одним из самых трудных для выявления видом онкологии. Об этом говорят данные Национального института рака США.

Специалисты сообщают, что на самых ранних стадиях онкологическое заболевание редко имеет симптомы, но опухоли поджелудочной железы вырабатывают много инсулин, именно поэтому одним из главных признаков развития этого вида онкологии является низкий уровень сахара в крови.

Уже на поздних стадиях заболевания симптомами могут быть боли в животе и спине, желтый цвет кожи и слизистых.

Согласно данным зарубежных врачей, почти 90% пациентов с раком поджелудочной железы - люди старше 55 лет. По средним оценкам данный вид онкологии диагностируется в 71 год. При этом мужчины более подвержены этому заболеванию.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о 10 симптомов рака, которые большинство людей игнорируют. Данные признаки онкологических заболеваний были предоставлены на основе опроса почти двух тысяч человек, больных раком.

ИСТОЧНИК KP.RU