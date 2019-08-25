2019-08-25T15:34:32+03:00
Политика

Огонь полностью уничтожил храм Московского патриархата в Кривом роге

Никто не пострадал, но имуществу церкви был нанесен огромный ущерб
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МПВ Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МПФото: скриншот с видео
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В Ингулецком районе Кривого рога полностью выгорел храм Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области.

Первое сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в воскресенье, 25 августа, в 04:22 по местному времени. По указанному адресу тут же были направлены пожарные нескольких частей.

"Огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - цитирует УНИАН представителя ГСЧС.

Пожар удалось локализовать к 05:06, а в 07:15 он был ликвидирован. В тушении участвовали 11 человек и три единицы техники.

Что стало причиной возгорания - поджог, халатность или случайность - пока неизвестно, однако сторонники "новой" Православной церкви Украины часто устраивают атаки на храмы Московского патриархата. Сайт kp.ru писал, что один из последних таких случаев был зафиксирован в Хмельницкой области. Радикалы избили священника и прихожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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