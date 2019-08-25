Команда OG стала чемпионом The International 2019 по Dota 2, заработав 15 миллионов долларов

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-25T16:01:41+03:00

Они стали второй раз чемпионами, заработав 15 миллионов долларов [видео]

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Команда OG официально стала победителем главного турнира по Dota 2 в 2019 году - The International 2019. В киберспорте эти соревнования неофициально считаются чемпионатом мира, поскольку собирают лучшие коллективы со всей планеты по итогам отборочных соревнований.

В финальном поединке в Шанхае OG победили Team Liquid со счетом 3:1. И они стали во второй раз победителями турнира The International. Они - первые в истории двукратные чемпионы мира по Dota 2.

Итоговая сумма призовых для команды OG как победителей - 15 миллионов долларов. Чуть больше 4 миллионов долларов получили проигравшие.

Российский коллектив Virtus Pro поделил 9-12 места, заработав 674 000 долларов. В следующем году The International 2020 пройдет в шведском городе Стокгольм.

International 2019 ФИНАЛ НА РУССКОМ Главное событие Dota 2.

ИСТОЧНИК KP.RU