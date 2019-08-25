2019-08-25T16:54:35+03:00
Происшествия

Пять человек погибли при столкновении самолета с вертолетом на Майорке

На месте аварии работают пожарные и правоохранители
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Небольшой самолет столкнулся с вертолетом в небе над испанским островом Майорка (Мальорка) в воскресенье, 25 августа. По последним данным, жертвами аварии стали пять человек - двое членов экипажа винтового летательного аппарата и люди, находившиеся на борту второго воздушного судна.

Причины инцидента пока неизвестны.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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