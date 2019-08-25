Пять человек погибли при столкновении самолета с вертолетом на Майорке
На месте аварии работают пожарные и правоохранители
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Небольшой самолет столкнулся с вертолетом в небе над испанским островом Майорка (Мальорка) в воскресенье, 25 августа. По последним данным, жертвами аварии стали пять человек - двое членов экипажа винтового летательного аппарата и люди, находившиеся на борту второго воздушного судна.
Причины инцидента пока неизвестны.
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ИСТОЧНИК KP.RU