2019-08-25T17:45:35+03:00
Политика

Поставки российского дизеля на Украину сократились вдвое

Киев стал закупать больше топлива в других странах - у Белоруссии и стран ЕС
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Объемы поставок российского дизельного топлива на Украину в августе сократились более чем в два раза. Причиной стали введенные Киевом пошлины. Об этом сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Он рассказал, что в этом месяце поставки российского дизеля составили около 20% от всего объема национального рынка. Раньше этот показатель составлял 45%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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