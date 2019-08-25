Поставки российского дизеля на Украину сократились вдвое
Киев стал закупать больше топлива в других странах - у Белоруссии и стран ЕС
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Объемы поставок российского дизельного топлива на Украину в августе сократились более чем в два раза. Причиной стали введенные Киевом пошлины. Об этом сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Он рассказал, что в этом месяце поставки российского дизеля составили около 20% от всего объема национального рынка. Раньше этот показатель составлял 45%.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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