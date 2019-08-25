Ассоциация коллекторов опровергла причастность к стрельбе в Красногорске
В минувшую пятницу некие "сотрудники банка" открыли огонь по должнику и его 9-летней дочери
Изменить размер текста:
Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев опроверг причастность членов НАПКА к стрельбе в Красногорске.
Напомним, что в пятницу, 23 августа, двое мужчин подкараулили у подъезда жителя подмосковного города и его девятилетнюю дочерью, представившись сотрудниками банка. Они напомнили, что мужчина задолжал приличную сумму, начали угрожать ему, а после и вовсе открыли огонь из пневматического пистолета.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU