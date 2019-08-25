2019-08-25T19:09:27+03:00
Происшествия

Ассоциация коллекторов опровергла причастность к стрельбе в Красногорске

В минувшую пятницу некие "сотрудники банка" открыли огонь по должнику и его 9-летней дочери
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев опроверг причастность членов НАПКА к стрельбе в Красногорске.

Напомним, что в пятницу, 23 августа, двое мужчин подкараулили у подъезда жителя подмосковного города и его девятилетнюю дочерью, представившись сотрудниками банка. Они напомнили, что мужчина задолжал приличную сумму, начали угрожать ему, а после и вовсе открыли огонь из пневматического пистолета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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