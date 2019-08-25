Глава МИД Ирана проводит встречу с французским коллегой в Биаррице
Переговоров с американскими представителями не запланировано
Изменить размер текста:
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл во французский Биарриц, где на этих выходных проходит саммит G7. Визит состоялся по приглашению главы МИД республики Жан-Ива Ле Дриана.
По словам официального представителя иранского ведомства Аббаса Мусави, Зариф уже встретился со своим коллегой, и сейчас они беседуют.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU