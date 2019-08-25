2019-08-25T19:50:43+03:00
Политика

Глава МИД Ирана проводит встречу с французским коллегой в Биаррице

Переговоров с американскими представителями не запланировано
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл во французский Биарриц, где на этих выходных проходит саммит G7. Визит состоялся по приглашению главы МИД республики Жан-Ива Ле Дриана.

По словам официального представителя иранского ведомства Аббаса Мусави, Зариф уже встретился со своим коллегой, и сейчас они беседуют.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Японии произошло второе за месяц извержение вулкана Асама
Новый саммит "нормандского формата" пройдет в Париже
Китайские компании купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Ассоциация коллекторов опровергла причастность к стрельбе в Красногорске
Пожар возле ЦНИИмаш в Королеве охватил площадь 600 кв. метров
Патриарх Кирилл объяснил, зачем подставлять другую щеку после удара
Поставки российского дизеля на Украину сократились вдвое
Девятилетняя китаянка переплыла пролив Цюнчжоу за 13 часов
Пляж Барселоны эвакуирован из-за сообщения о бомбе в море
Пять человек погибли при столкновении самолета с вертолетом на Майорке
В Москве таксист выстрелил в глаз своему пассажиру
Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на китайские товары еще выше
Первый президент Украины назвал бессмысленной старую редакцию гимна
Команда OG стала чемпионом The International 2019 по Dota 2, заработав 15 миллионов долларов