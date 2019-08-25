Глава МИД Ирана проводит встречу с французским коллегой в Биаррице

СЕГОДНЯ 19:50 2019-08-25T19:50:43+03:00

Переговоров с американскими представителями не запланировано

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл во французский Биарриц, где на этих выходных проходит саммит G7. Визит состоялся по приглашению главы МИД республики Жан-Ива Ле Дриана.

По словам официального представителя иранского ведомства Аббаса Мусави, Зариф уже встретился со своим коллегой, и сейчас они беседуют.

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ИСТОЧНИК KP.RU