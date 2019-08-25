В Москву из Солнечногорска доставили ребенка, на которого упала дверь

СЕГОДНЯ 21:55 2019-08-25T22:21:29+03:00

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В одном из строительных магазинов Солнечногорска произошел несчастный случай. Пока покупатель общался с продавцом, на его пятилетнего сына упал выставочный образец металлической двери.

Ребенку понадобилась специализированная помощь, и санитарный вертолет экстренно доставил его в одну из больниц Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Ребенок был эвакуирован в специализированное лечебное учреждение Москвы. До больницы его сопровождала авиамедицинская бригада", - уточнили в департаменте.

По факту падения двери на мальчика уже организована доследственная проверка. Специалисты осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Теперь предстоит установить степень тяжести вреда нанесенного здоровью ребенка, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что похожий инцидент произошел в конце июня в Кемерове. Выставочный образец металлической двери упал на трехлетнего мальчика, поскольку не был достаточно закреплен.

ИСТОЧНИК KP.RU