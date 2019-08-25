2019-08-25T22:09:37+03:00
Происшествия

При крушении самолета в Альпах погибли три человека, включая ребенка

Одномоторный Piper упал в высокогорье и загорелся
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Одномоторный самолёт типа Piper потерпел крушение в районе высокогорного перевала Симплон в швейцарском кантоне Вале. Инцидент произошел в воскресенье, 25 августа. Жертвами авиакрушения стали три человека, включая ребенка.

Известно, что самолет вылетел с аэродрома в кантоне Вале около 09:00 и взял курс на Италию, что стало причиной крушения, пока непонятно.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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