При крушении самолета в Альпах погибли три человека, включая ребенка

СЕГОДНЯ 22:09 2019-08-25T22:09:37+03:00

Одномоторный Piper упал в высокогорье и загорелся

Изменить размер текста: A A

Одномоторный самолёт типа Piper потерпел крушение в районе высокогорного перевала Симплон в швейцарском кантоне Вале. Инцидент произошел в воскресенье, 25 августа. Жертвами авиакрушения стали три человека, включая ребенка.

Известно, что самолет вылетел с аэродрома в кантоне Вале около 09:00 и взял курс на Италию, что стало причиной крушения, пока непонятно.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU