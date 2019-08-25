2019-08-25T23:42:15+03:00
Происшествия

За сутки в России потушили 29 лесных пожаров

Огнем в общей сложности охвачено более 50 тысяч гектаров леса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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За минувшие сутки в России потушили 29 очагов возгоранияЗа минувшие сутки в России потушили 29 очагов возгоранияФото: REUTERS
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За минувшие сутки в России были потушены 29 лесных пожаров на общей площади 429 гектаров, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, в ночь с субботы на воскресенье на территории страны было 109 действующих возгораний, их площадь превышала 50,1 тысячи гектаров. В борьбе с огнем участвуют почти 1,5 тысячи человек, задействованы 158 единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

В сообщении Авиалесоохраны уточняется, что больше всего действующих лесных пожаров зафиксировано в Красноярском крае, где тушат 84 очага возгорания на площади 22,2 тысячи гектаров. Кроме того, огонь бушует в лесах Чукотки и Камчатки, в Магаданской и Иркутской областях, в Бурятии и Якутии, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за лесных пожаров на всей территории Иркутской области, Красноярского края и частично в Бурятии введен режим чрезвычайного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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