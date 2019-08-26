Норвегия решила проверить российский Северный морской путь
Норвегия засомневалась в «экономической целесообразности» и безопасности Северного морского пути, поэтому решила провести проверить, насколько он соответствует экологическим стандартам для корабельных маршрутов в Арктике.
По словам министра иностранных дел страны Ине Мари Эриксон Серейде, норвежская сторона приглядывается к Севморпути, но в Осло хотят понять, как Россия собирается обеспечить безопасность судоходства в арктических водах на всем протяжении трассы.
«Насколько я вижу, у Северного морского пути есть серьезные проблемы в отношении всего: от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всем протяжении трассы до крайне сурового климата. Это сильно усложняет задачу сделать этот маршрут выгодным и коммерчески успешным, как многие того хотели бы», - заявила она в интервью газете «Известия».
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ИСТОЧНИК KP.RU