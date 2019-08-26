На саммит G7 во Франции прилетел глава МИД Ирана

СЕГОДНЯ 06:15 2019-08-26T06:43:26+03:00

Появление Зарифа в Биаррице не стало для Трампа сюрпризом, но американская делегация недовольна, что его позвали

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В воскресенье на саммит «Большой семерки» в Биаррице по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона прилетел министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Появление иранского дипломата, которого Соединенные Штаты внесли в свой «черный список», не стало неожиданностью для президента США Дональда Трампа – его заранее предупредили о визите Джавада Зарифа, но вызвало недовольство американской делегации, сообщает телеканал NBC.

По данным источников канала, глава МИД Ирана 25 августа должен был лететь в Китай – первый пункт его азиатского турне, в ходе которого Джавад Зариф хотел заручиться поддержкой по иранской ядерной сделке, однако он изменил свои планы, получив приглашение от французского коллеги. Решение отправиться в Биарриц было принято в последнюю минуту.

Правительственный самолет Ирана в аэропорту БиаррицаФото: REUTERS

Как заявил NBC один из чиновников вашингтонской администрации, «такие вещи никогда не становятся для президента сюрпризом», делегация США в Биаррице знали, что французская сторона пригласила Зарифа. Но сопровождающие Трампа американцы возмущены тем, что с ними перед этим не посоветовались.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что глава Белого дома перессорился с лидерами G7 из-за России.

ИСТОЧНИК KP.RU