2019-08-26T07:26:07+03:00
Экономика

Эксперты считают, что очередной пакет санкций США не навредит экономике России

Новые ограничения, введенные Штатами в отношении нашей страны из-за «дела Скрипалей», вступили в силу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций против России26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций против РоссииФото: REUTERS
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В ночь на понедельник, 26 августа, вступил в силу второй пакет американских санкций против России, введенных Соединенными Штатами из-за так называемого «дела Скрипалей». Как писал сайт kp.ru, госдепартамент США объявил о них в начале этого месяца.

Теперь американским банкам запрещено участвовать в первичном рынке суверенных долговых обязательств России, а также выдавать правительству нашей страны кредиты в долларах. Ограничен также экспорт некоторых материалов, товаров, техники и технологий.

Однако, как считают многие эксперты, ничего страшного не произошло, новый пакет санкций Вашингтона российской экономике не навредит, потому что участники рынка учли ограничения до начала их действий, а объем валютного долга РФ незначителен. По мнению аналитиков Renaissance Capital..гораздо большую опасность для экономики нашей страны представляют новый виток «торговых войн» – в том числе Штатов с Китаем – и снижение цен на энергоносители.

«Российский рынок живет в «боевой готовности» не первый год, поэтому у инвесторов уже сложился даже определенный иммунитет к событиям подобного рода», - пояснил ТАСС начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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