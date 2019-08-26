2019-08-26T08:21:04+03:00
Политика

СПЧ подготовил два проекта амнистии по случаю 75-летия Победы

Кто именно вошел в списки, пока неизвестно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава СПЧ Михаил ФедотовГлава СПЧ Михаил ФедотовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Совет по правам человека при президенте России разработал два варианта возможной амнистии по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое приходится на 2020 год. Об этом сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

Он напомнил, что решение об объявлении амнистии было принято президиумом еще в апреле текущего года. Подготовкой проектов занимаются постоянные комиссии Совета.

"Сейчас мы приступаем к их обсуждению, чтобы выбрать наиболее оптимальный со всех точек зрения, доработать и передать президенту", — сказал Федотов.

При этом он назвал преждевременными разговоры о том, кто попадет под амнистию, ведь окончательный вариант проекта еще не утвержден. Однако уже наверняка известно, что в отличие от прошлых лет СПЧ не будет предлагать дополнить общеуголовную амнистию административной, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что к 70-летнему юбилею Великой Отечественной Войны в 2015 году были освобождены сотни тысяч человек. Эта амнистия стала самой массовой за последние 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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