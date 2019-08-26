Компания Disney поделилась первым Снимком со съемок приквела мультфильма «101 далматинец».
Компания Disney планирует весной 2021 года представить приквел к мультфильму "101 далматинец". Сейчас ведутся съемки картины под названием "Стервелла". Первые кадр со съемочной площадки появился в Instagram знаменитого мультгиганта.
Роль Стервеллы Де Виль - главной антагонистка семнадцатого анимационного фильма, досталась Эмме Стоун.
На снимке она предстала в более дерзком образе, нежели ее классическая анимационная героиня из популярного мультфильма.
Эмма Стоун как всегда впечатлила поклонников: кожаный жилет, длинная юбка, яркий макияж глаз и помада цвета винного оттенка.
Отдельно стоит сказать про волосы, они выкрашены в черно-белый цвет и завиты в кудри.
Именно из приквела зрители узнают, как в семидесятых годах Стервелла Де Виль начала охоту на пятнастых четвероногих.
Изначально планировалось, что премьера фильма состоится 25 декабря 2020 года. Но потом компания сообщила о переносе даты на 28 мая 2021 года.
Помимо Эмму Стоун в картине задействованы Эмма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер, Джоэль Фрай, Адам Бейзил и другие актеры.
Режиссером картины выступил Крейг Гиллеспи. Зрителям он известен по таким работам, как «Тоня против всех», «Рука на миллион», «И грянул шторм», сообщает Пятый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU