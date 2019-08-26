2019-08-26T08:28:56+03:00
Звезды

Компания Disney поделилась первым Снимком со съемок приквела мультфильма «101 далматинец».

Ожидается, что "Стервелла" появится на экранах весной 2021 года
Ася РОМАНЧУК
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Роль Стервеллы Де Виль исполнит Эмма Стоун ФОТО: https://www.instagram.com/p/B1jn2ATnYsW/Роль Стервеллы Де Виль исполнит Эмма Стоун ФОТО: https://www.instagram.com/p/B1jn2ATnYsW/
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Компания Disney планирует весной 2021 года представить приквел к мультфильму "101 далматинец". Сейчас ведутся съемки картины под названием "Стервелла". Первые кадр со съемочной площадки появился в Instagram знаменитого мультгиганта.

Роль Стервеллы Де Виль - главной антагонистка семнадцатого анимационного фильма, досталась Эмме Стоун.

На снимке она предстала в более дерзком образе, нежели ее классическая анимационная героиня из популярного мультфильма.

Эмма Стоун как всегда впечатлила поклонников: кожаный жилет, длинная юбка, яркий макияж глаз и помада цвета винного оттенка.

Отдельно стоит сказать про волосы, они выкрашены в черно-белый цвет и завиты в кудри.

Именно из приквела зрители узнают, как в семидесятых годах Стервелла Де Виль начала охоту на пятнастых четвероногих.

disneydisney
Из приквела зрители узнают, почему Стервелла де Виль ненавидит собак
580280 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Изначально планировалось, что премьера фильма состоится 25 декабря 2020 года. Но потом компания сообщила о переносе даты на 28 мая 2021 года.

Помимо Эмму Стоун в картине задействованы Эмма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер, Джоэль Фрай, Адам Бейзил и другие актеры.

Режиссером картины выступил Крейг Гиллеспи. Зрителям он известен по таким работам, как «Тоня против всех», «Рука на миллион», «И грянул шторм», сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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