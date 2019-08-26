Вооруженные силы Южной Кореи сохраняют повышенную боеготовность
Причиной являются ракетные пуски КНДР
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Вооруженные силы Южной Кореи сохраняют повышенный уровень боеготовности на фоне проводимых КНДР ракетных пусков. Об этом министр национальной обороны республики Чон Гён Ду сообщил в понедельник, 26 августа, во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Сеуле.
Он заявил, что Пхеньян продолжает усиливать военную напряженность и использовать "агрессивную риторику" в отношении Сеула.
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ИСТОЧНИК KP.RU