Предварительные итоги выборов в Абхазии станут известны после 11:00
Во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционеров Алхас Квициния
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Предварительные итоги первого тура выборов президента Абхазии будут оглашены не раньше 11:00 мск. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Тамаз Гогия.
Согласно его данным, во второй тур вышли действующий президент страны Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния.
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ИСТОЧНИК KP.RU