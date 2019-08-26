В России начали производить бомбардировщик-ракетоносец, созданный по схеме «летающее крыло»

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-26T09:50:15+03:00

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В Минобороны сообщили о запуске производства бомбардировщика-ракетоносца ПАК ДА. Глава Мипромторга России Денис Мантуров рассказал, что авиакомплекс будут создавать в "Туполеве" и на предприятиях кооперации.

Главная отличительная черта бомбардировщика-ракетоносца в применении схемы «летающее крыло». Его построят по стелс-сехнологии и не он не будет иметь «хвостового оперения». Авиакомплекс сможет нести больше оружия, чем Ту-160. Планируется, что он заменит этот тип вооружения, а также Ту-95МС и Ту-22М3.

Бомбардировщик будет готов к 2021 году. А первый полет совершит в 2012-2026 годах. В серийное производство его запустят в 2028-2019 годах.

В феврале источник "Интерфакса" сообщал, что облик ПАК ДА окончательно определен, а также подписаны все контрактные документы для запуска его создания.

- Разрабатываемый перспективный бомбардировщик должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы, - сообщил Мантуров.

Напомним, ранее kp.ru писал, что в Казани в августе 2018 года представили первый модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М.

ИСТОЧНИК KP.RU