Порошенко вновь пообещал поднять украинский флаг над Донецком

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-26T10:10:51+03:00

Такая фраза прозвучала в поздравлении с Днем города

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко вновь пообещал поднять государственный флаг над Донецком, который сейчас позиционирует себя как часть самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Такая фраза прозвучала в обращении политика к жителям ДНР, которые в минувшее воскресенье, 25 августа, отпраздновали День города.

"Я уверен, придёт время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!", - написал Порошенко у себя на странице в Facebook.

При этом он добавил, что Украина остается единой "от запада до востока".

Это поздравление с Днем города мало чем отличается от прошлогоднего. Обещание повесить украинский флаг появлялось также в обращениях экс-президента к жителям Севастополя и Ялты.

Политолог Александр Чаленко ранее объяснил "КП", что Порошенко делает такие заявления в связи с низкой поддержкой населения.

ИСТОЧНИК KP.RU