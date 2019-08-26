2019-08-26T10:10:51+03:00
Политика

Порошенко вновь пообещал поднять украинский флаг над Донецком

Такая фраза прозвучала в поздравлении с Днем города
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-президент Украины Петр ПорошенкоЭкс-президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко вновь пообещал поднять государственный флаг над Донецком, который сейчас позиционирует себя как часть самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Такая фраза прозвучала в обращении политика к жителям ДНР, которые в минувшее воскресенье, 25 августа, отпраздновали День города.

"Я уверен, придёт время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!", - написал Порошенко у себя на странице в Facebook.

При этом он добавил, что Украина остается единой "от запада до востока".

Это поздравление с Днем города мало чем отличается от прошлогоднего. Обещание повесить украинский флаг появлялось также в обращениях экс-президента к жителям Севастополя и Ялты.

Политолог Александр Чаленко ранее объяснил "КП", что Порошенко делает такие заявления в связи с низкой поддержкой населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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