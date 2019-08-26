Порошенко вновь пообещал поднять украинский флаг над Донецком
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вновь пообещал поднять государственный флаг над Донецком, который сейчас позиционирует себя как часть самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Такая фраза прозвучала в обращении политика к жителям ДНР, которые в минувшее воскресенье, 25 августа, отпраздновали День города.
"Я уверен, придёт время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!", - написал Порошенко у себя на странице в Facebook.
При этом он добавил, что Украина остается единой "от запада до востока".
Это поздравление с Днем города мало чем отличается от прошлогоднего. Обещание повесить украинский флаг появлялось также в обращениях экс-президента к жителям Севастополя и Ялты.
Политолог Александр Чаленко ранее объяснил "КП", что Порошенко делает такие заявления в связи с низкой поддержкой населения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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