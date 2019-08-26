В Госдуме считают новые санкции США местью за отказ России от капитуляции

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-26T10:22:05+03:00

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Новый пакет американских санкций в отношении России вступил 26 августа. Он связан с инцидентом по делу Скрипалей. Свое отношение к вводу новых торговых ограничений высказал RT Депутат Госдумы Руслан Бальбек.

- Вся санкционная политика США построена на мести за отказ России от капитуляции. Именно поэтому фабрикуется лозунг «Россия во всём виновата» — неважно, есть этому подтверждение или нет, -считает депутат.

Он также заявил, что США уже не в первый раз принимают решения, отвергая правило «доказательной базы». Депутат назвал американскую политику «тараном», который пытается «разбить устои российского государства санкциями, гонкой вооружений».

- Они упорно не желают признавать, что эти два фактора против России не работают, - сказал Бальбек.

Напомним, санкции, введенные с 26 августа, запрещают американским банкам участвовать в первичном рынке суверенных долговых обязательств России. Правительству России нельзя будет брать кредиты в долларах. Кроме того санкции затронули еще ряд сфер, таких как экспорт зерна, техники.

ИСТОЧНИК KP.RU